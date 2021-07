Leasachadh Cnoc nan Gobhar

Aithris Bhideo:

Tha leasachadh mòr luach dà fhichead sa coig mìllean not anns am bi goireasan cùraim is taigheadas sòisealta ann an Steòrnabhagh aig an ìre a bhiodh dùil a dh'aindeoin dùbhlain co-cheangailte ris a phandemic is aiseagan a' bristeadh. Tha dùil gum fosgail dachaigh cùram le lethcheud sa ceithir rùm agus lethcheud flat airson daoine a tha feumach air taic, tràth an ath bhliadhna. Tha cuid dhe na taighean sòisealta air fosgladh mar tha. Le tuilleadh seo Domhnall MacLaomainn.