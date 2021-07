Chaidh còrr is £260m de chàintean air companaidhean dhrugaichean a bha a' cur prìsean ro mhòr air stuth a bha iad a' reic ris an NHS. Thuirt Ùghdarras na Farpais agus Margaidh gur e seo am peanas as motha a chuir iad an sàs riamh agus e a' tighinn an dèidh do phrìs an druga hydrocortisone èirigh 10,000% thairis air deich bliadhna.

Tha ùine cuarantin a' feitheamh air Breatannaich a tha air saor-làithean an-dràsta 'sna h-Eilenanan Balearic agus nach d'fhuair fhathast dà dhòs den bhanachdaich mur a tìll iad ro Dhiluain seo tighinn. Tha Majorca, Menorca, Ibiza agus Formentera am measg nan àiteachan a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' gluasad bhon liosta uaine gu liosta omair. Chan eil ann ach cola-deug bho chaidh na Balearaics air an liosta uaine.

Tha dragh air dotairean agus mnathan-glùine mu chunnart do bhoireannaich aig am bheil dùil ri leanabh le togail riaghailtean a’ chorona-bhìorais an ath-sheachdainn. Tha sin eadar àrdachadh ann an cùisean Covid agus feadhainn de bhoireannaich trom a tha leisg air a bhanachdach a' ghabhail. Thuirt Colaiste Rìoghail nam Mnathan-Glùine gu bheil 4,000 boireannach ann an Alba air banachdach fhaighinn gun chron sam bith dhaibh fhèin no dhan leanabh ris a bheil dùil aca.

Tha glasadh sluaigh a' tòiseachadh a-rithist a-màireach ann am Melbourne, an dàrna baile as motha ann an Astràilia. Eadar Stàit Victoria uile gu lèir, Melbourne agus Sydney bidh dusan millean de mhuinntir Astràilia fo riaghailtean lockdown.

Rinn athaisg-sgrùdaidh moladh air an dòigh 'san do dhèilig luchd-obrach aig Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis ris a’ phandemic. Thadhail am buidheann Healthcare Improvement Scotland gun fhios ro-laimhe air an ospadal air a’ mhìos seo chaidh agus tha an aithisg a dh'fhoillsich iad an-diugh a' moladh nan dòighean obrach an leithid dìon euslainteach agus cleachdadh eideadh dìon PPE mar bu chòir.

Chàill ceithrear co-dhiu am beatha agus tha còrr is 30 duine a dhìth ann an tuiltean air taobh siar dheas na Gearmailt. Dh'fhalbh na h-uimhir de thaighean cuideachd leis an tuil ann an sgìre Eifel.

Tha Comataidh Aiseig Mhuile agus Eilean Ìdhe ag ràdh gu bheil cion seirbhis an-dràsta eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair na eisimpleir eile air cho sean 's tha bàtaichean Chaledonian MhicaBhriuthainn agus cion airgid bho Riaghaltas na h-Alba. Thug CalMac an soitheach Coruisk, air falbh 'son a' càradh an dèidh trioblaid a bha aice fad an t-sàmhraidh. Thuirt CalMac nach urrainn dhaibh a ràdh cuin a thilleas an Coruisk agus tha iad a' cur trafaig Mhuile an-dràsta eadar Loch Àlainn agus Fisinis.