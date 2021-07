Tha Alba gu lèir ann an ìre a neoni riaghailtean a’ choròna-bhìorais bho mhadainn an-diugh. Tha sin a' toirt cead do bharrachd dhaoine cruinneachadh a-staigh agus àireamh nas motha aig bainnsean agus tiodhaiceaidhean. Tha riaghailtean ann fhathast mu astarachadh sòisealta agus mascaichean. Tha an riaghaltas an dòchas gluasad nas fhaide na ìre a neoni an ceann trì seachdainnean air an 9mh latha den Lunasdal. 'S ann air an 7mh Lunasdal a tha dùil ris an ath atharrachadh anns a’ Chuimrigh agus bidh co-dhùnadh ann air Èirinn a Tuath Diardaoin.

Chaidh an ìre mhath a h-uile bacadh ann an Sasainn a thogail an-diugh. Faodaidh buidheann de mheud sam bith coinneachadh a-muigh neo a-staigh, chan eil comhairle ann tuilleadh mu obair bhon dachaigh agus chan eil lagh ann mu mhascaichean ged a chaidh iarraidh an cleachadh ann am buthainnean agus goireasan comhdhail poblach.

Thuit luach clàr nan earrainean ann an Lunnain dhan ìre as lugha ann an trì miosan agus dragh ann gun dèan àrdachadh ann an cùisean Covid tuilleadh maill 'san eaconomaidh. Tha eòlaichean an ionmhais a' cumail sùil gheur air buaidh togail nam bacaidhean ann an Sasainn agus beachd ann gun dean Covid trioblaid eaconomaiceach airson ùine fhathast fiù 's ann an dùthchannan 'san d'fhuair a mhòr chuid den t-sluagh dà dhòs den bhanachdach.

Tha luchd-iomairt a' togail fianais aig toglach le Riaghaltas na Rìogachd Aonaichte ann an Dùn Èideann agus dùil ri cead do leaschadh air raon ola Cambo 'sa Chuan a Tuath a-mach bho Shealtainn. Thuirt an riaghaltas ged a tha iad a' gluasad gu nas lugha de chonnadh fosail gum bi iarratas ann 'son bliadhnaichean fhathast air gas agus ola

Tha soitheach luchd-turais a’ tighinn a dh'Alba an-diugh 'son a’ chiad uair bho thrath an-uiridh. Tha sin an dèidh togail riaghailtean Covid na h-Alba a tha a' toirt cead do bhàtaichean luchd-turais air taobh a-staigh na Rìoghachd Aonaichte. Tha 66 luchd-turais air an t-soitheach Island Sky a tha a' tadhal air Learuig ann an Sealtainn.

Tha Comhairle nan Eilean Siar mì-thoilichte nach d'fhuair iadsan fiosrachadh ro-laimhe mun bhàta bathair a tha Comhdhail Alba a' cur eadar Steornabhaigh agus Ulapul. Bheir an MV Arrow cothrom dhan Loch Seaforth barrachd luchd siubhail a' ghiulain fad miosan trang an t-samhraidh. Thuirt Cathraiche Comataidh Comhdhail na Comhairle, Ùisdean Robasdan, gun deach uair eile co-dhùnadh a' dhèanamh gun bruidhinn an toiseach ris na coimhearsnachdan air an toir e buaidh.