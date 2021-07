Rabhadh do dhaoine fuireach air falbh bho ròin

'S e a bhith a' toirt fa chomhair dhaoine na cunnartan a th' ann a bhith a' dol an lùib bheathaichean-mara an dòigh as fheàrr gus an dìon.

Nochd a bheachd seo agus Buidheann Nàdar na h-Alba air rabhadh a thoirt seachad gu bheil cuid a tha ri spòrs san uisge a' cur dragh air ròin a tha a' gabhail na grèine air a' ghainmhich agus iad a' feuchainn ri selfie fhaighinn cuide riutha.

Tha eagal ann gum bi cuileanan ròin air an sgaradh bho am màthraichean air a shàilleabh, mar a tha Shona Nic a' Phiocair ag aithris.