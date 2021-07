Bha cothrom aig cuid an-diugh sealladh fhaighinn air seann trèana smùid le Rèile Shrath Spè, a chòsg còrr 's leth-mhillean not a chàradh.

Ged a bha an rèile dùinte dhan phoball airson grèis mhòr an-uiridh bha iad ag obair gu cruaidh gus an t-seirbheis aca a dhèanamh nas seasmhaich airson an àm ri teachd.

Tha Nicole Webber ag aithris.