Atharrachadh na Gnàth-Aimsire

Tha Oifis na Sìde ag ràdh gu bheil Atharrachadh na Gnàth-Aimsire a' toirt buaidh mar thà air beatha làitheil ann am Breatainn, agus nach bu chòir a bhith a' coimhead air a' chunnart sin mar rud a tha bliadhnaichean mòra às. Tha an aithisg ùr ag ràdh gur e a' bhliadhna an-uiridh an tè a bu bhlàithe air a bheil clàradh, agus an còigeamh tè as fliucha riamh. Tha an aithisg ag ràdh cuideachd gu bheil pàtran a' nochdadh de theas nas motha agus uisge nas truime.

Siubhal

Thùirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Dominic Raab, gu bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' bruidhinn ris na Stàitean Aonaichte mu chead siubhal a-rithist eadar Breatainn agus na Stàitean. Bho mhadainn Diluain seo tighinn chan fheum an luchd-siubhail às Aimeireaga no a' mhòr-chuid de thìr-mòr na h-Eòrpa, cuarantain a dhèanamh nuair a thig iad a dh'Alba, Shasainn no dhan Chuimrigh, cho fad 's gun d' fhuair iad dà dhòs den bhanachdaich.

Puirt-Adhair

Tha luchd-iùil air stailc fad an là an-diugh aig sia de phuirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean 's iad mì-thoilichte mun phlana airson an t-seirbheis gu lèir a stèidheachadh aig aon ionad ann an Inbhir Nis. Chan eil ach seirbheisean èiginneach a' falbh à Steòrnabhagh, Beinn nam Fadhla, Inbhir Nis, Dùn Dè, Baile na h-Eaglaise no Sumburgh gu meadhan-oidhche a-nochd. Thuirt HIAL, companaidh phort-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, gur e briseadh dùil dhaibhsan a th' anns an stailc. Thuirt an t-aonadh Prospect gu bheil iad a' strì airson cosnaidhean cudromach agus an t-seirbheis a ghlèidheadh ann an sgìrean iomallach.

Tubaist-rathaid

Chaidh fireannach a dhroch ghoirteachadh ann an tubaist-rathaid ann an Leòdhas. Chaidh an càr a bha e a' dràibheadh far an rathaid faisg air Newmarket air iomall Steòrnabhaigh mu 10:20f an-raoir. Chaidh an duine a thoirt gu Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh, agus boireannach a bha sa chàr còmhla ris. Chaidh ise a leigeil dhachaigh goirid an dèidh sealltainn rithe anns an ospadal. Bidh an rathad eadar Steòrnabhagh agus Barabhas dùinte a' chiad ghreis, agus sgioba rannsachaidh poilis air an t-slighe à Tìr-Mòr gu ruige Leòdhais.

Gàradh Àranais

Tha e coltach gu bheil aonta gu math faisg airson Gàradh Àranais ann an Leòdhas agus Gàradh Methil ann am Fìobha a thoirt air màl dhan chompanaidh InfraStrata. Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, dham buin Gàradh Àranais a' dèanamh sgrùdaidh an-dràsta air seasmhachd InfraStrata, a ghabh thairis goireasan BiFab ann an Àranais agus Methil bho luchd-rianachd anns a' Ghearran am-bliadhna.