Bacaidhean Covid

Innsidh Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, an-diugh dè an ìre dhan tèid riaghailtean Covid a thogail Diluain seo tighinn. Tha coltas ann gun tèid a' mhòr-chuid de na bacaidhean laghail a thogail, ach gum bi masgaichean fhathast a dhìth ann am bùthainnean agus air goireasan siubhail phoblach.

Na Sgoiltean

Tha ceannard an EIS, an t-aonadh thidsearan as motha an Alba ag iarraidh faiceil ann an togail bhacaidhean Covid sna sgoiltean. Le sgoiltean a' fosgladh a-rithist bhon ath-sheachdain, tha an Riaghaltas a' dèanamh ath-sgrùdaidh air poileasaidh fèin-aonaranachd nuair a bhios am bhìoras air a dhearbhadh air cuideigin, le beachd gum faodadh deuchainnean a dhol an àite an t-siostaim sin. Ach tha dragh air Larry Flannigan aig an EIS cò a dhèanadh na deuchainnean sin, agus mun chuideam a chuireadh sin air luchd-obrach.

Bannan Eileanach

Thòisich co-luadair air plana Riaghaltas na h-Alba airson duais airgid a thabhann air daoine airson fuireach sna h-eileanan. Tha an sgeama Islands Bond ag amas gu sònraichte air sgìrean anns a bheil an sluagh a' crìonadh. Bheireadh stòras anns am biodh £5m suas ri £50,000 do dhaoine òga, no do theaghlaichean òga. Ghabhadh an t-airgead cleachdadh airson dachaigh a cheannach no a leasachadh, gnìomhachas a chur air bhonn, no airson bith-beò a dhèanamh.

Na Taliban

Thàinig rabhadh bho àrd-sheanalair Afganastan gun toir am blàr anns a bheil iad an sàs leis na Taliban buaidh air tèarainteachd air feadh an t-saoghail, 's chan ann a-mhàin ann an Afganastan. Dh'innis am Mèidsear-Seanalair Sami Sadaat, dhan BhBC gur e cogadh a th' ann eadar saorsa agus deacaireachd. Tha esan os cionn nam feachdan a tha a' cur dìon air baile Lashar Gah, a tha an impis tuiteam ris na Taliban.

Càball

Tha dùil gun tèid Leòdhas agus na Hearadh a cheangal ris a' Ghriod Nàiseanta a-rithist aig deireadh na mìos seo, agus soitheach a' cur càbaill ùir sìos an-dràsta eadar an t-Àird Mhòr anns an Eilean Sgitheanach, agus Beacrabhaig anns na Hearadh. Bhris an càball a bh' ann san Damhair an-uiridh, agus on uair sin 's e cruthadairean diesel a th' air a bhith a' cumail dealain ri Leòdhas agus na Hearadh.