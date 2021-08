Suas ri £50,000 airson gluasad a dh'eilean

Tha co-luadar air tòiseachadh air plana Riaghaltas na h-Alba gus airgead a thabhann dhaibhsan a tha airson fuireach anns na h-eileanan.

Tha an sgeama air a bheil "Islands Bond" ag amas gu seachd àraid air sgìrean a tha a' fulang le crìonadh-sluaigh.

Thèid suas ri leth-cheud mìle not a thoirt do dhaoine òga no teaghlaichean òga gus dachaigh a cheannach no ùrachadh, gnothachas a stèidheachadh no bith-beò a dhèanamh. Seo Ruaraidh Rothach ...