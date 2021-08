Banachdach

Tha dùil ri moladh an-diugh bho Cho-Chomataidh nam Banachdaichean, gum bu chòir banachdach a thoirt do dh'òigridh aig 16 agus 17 biadhna de dh'aois air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Chan eil ga faighinn an-dràsta ach feadhainn eadar 12 agus 17 bliadhna de dh'aois, air adhbharan slàinte. Tha Riaghaltas na h-Alba, gu ruige seo, air gabhail ri comhairle na Co-Chomataidh.

Am Prìomhaire

Tha am Prìomhaire, Boris Johnson, aig toiseach turas dà là a dh'Alba. Dhiùlt e cuireadh gu còmhraidhean le Nicola Sturgeon, agus e ag ràdh gum b' fheàrr leis coinneachadh còmhla aig àm eile rithise, agus ri Prìomh Mhinistearan na Cuimrigh agus Èireann a Tuath.

Na Taliban

Thug feachdan an riaghltais ann an Afganastan ionnsaigh air làraich na Taliban ann an Lashkar Gah - là an dèidh do luchd-gunna ionnsaigh a thoirt air dachaigh Mhinisteir Dìon na dùthcha. Tha an Riaghaltas aig iarraidh air feadhainn de mhuinntir a' bhaile an dachaighean fhàgail, agus an t-arm a' feuchainn ri tilleadh a chur air feachdan nan Taliban.

Tancair-ola

Tha aithrisean ann gu bheil criutha tancair-ola a chaidh a chur am bruid sa Mhuir Arabaich sàbhailte. Thuirt Buidheann Mara na Rìoghachd Aonaichte gun do dh'fhàg luchd-gunna am bàta, Asphalt Princess, a tha clàraichte ann am Panama. Tha Ioràn a' dol às àicheadh gur iad a chuir am bàta an grèim.

Omàn

Agus chaidh Breatannach a chaidh a mharbhadh ann an ionnsaigh air tancair faisg air Omàn an t-seachdain seo chaidh ainmeachadh. Bha Adrian Underwood ag obair na gheàird air an t-soitheach. Tha an Rìoghachd Aonaichte, na Stàitean Aonaichte agus Israel a' coireachadh Ioràn 'son na h-ionnsaigh. Tha Ioràn a' dol às àicheadh.

Càball

Tha a' bhuidheann SSEN aig iarraidh cead loidhne-dealan ùr a chur eadar Cille Chuimein air Tìr Mòr agus an Àird Mhòr air taobh siar an Eilein Sgitheanaich, pròiseact a chosgadh £400m. Sin an càball a tha a' toirt an dealain a-mach dha na h-Eileanan an Iar. Tha SSEN ag ràdh gu bheil an loidhne a tha ann sean agus a' tighinn gu deireadh a linne. Tha iad a' beachdacadh air an loidhne a thìodhlaigeadh fon talamh air an earrainn dhith tron Chuilthionn san Eilean Sgitheanach.