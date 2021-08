Tha ceud bliadhna ann an t-seachdain-sa bho rugadh an sàr bhàrd 's an sgoilear Ruaraidh MacThòmais.

Tha sinne gu bhith ga chomharrachadh eadar seo agus deireadh na seachdaineach.

Anns an aithris seo, tha Ruairidh MacÌomhair a' beachdachadh air MacThòmais mar sgoilear 's mar fhoillsichear: