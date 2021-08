Siubhal

Cha tig tuilleadh air luchd-siubhail às an Fhraing aig a bheil dà dhòs den bhanachdaich a dhol gu cuarantain nuair a ruigeas iad Alba, Èirinn a Tuath no Sasainn. Cha do ghabh a' Chuimrigh fhathast ris an atharrachadh a thig gu bith aig 04:00m na Sàbaid. Tha a' Ghearmailt, an Ostair agus Nirribhidh am measg nan seachd dùthchannan a tha a' dol dhan liosta uaine, ach tha Meagsago ga cur ris an liosta dheirg. Tha na prìomh chompanaidhean adhair a' càineadh an atharrachaidh ge-tà. Thuirt British Airways gum bu chòir do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a bhith a' fosgladh siubhail eadar-nàiseanta gu math nas luaithe mar a tha dùthchannan eile a' dèanamh.

A' Chuimrigh

Thèid fear mu choinneimh na cùirte ann an Cardiff an-diugh fo chasaid gur e a mhuirt gille beag còig bliadhna de dh'aois a fhuaireas marbh ann an abhainn ann am Bridgend an t-seachdain seo chaidh. Tha John Cole, a tha 39 bliadhna de dh'aois, fo chasaid cuideachd gun do chuir e bacadh air ceartas, còmhla ri boireannach a tha 30 bliadhna de dh'aois, agus gille, 13 bliadhna de dh'aois.

HIAL

Tha luchd-poilitigs agus ceannardan Comhairle na Gàidhealtachd aig coinneimh air-loidhne an-diugh a dheasbad buaidh plana Companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean airson seirbheisean iùil a chur còmhla air an aon làraich ann an Inbhir Nis. Tha an t-aonadh Prospect ag ràdh gun caill sgìrean iomallach na h-uimhir de chosnaidhean luachmhor. Tha HIAL a' cumail a-mach ge-tà, nach eil an siostam a th' aig na puirt-adhair an-dràsta seasmhach, agus gum feum iad ùrachadh air adhbharan sàbhailteachd agus coimearsalta.

Tràladh

Tha buidheann glèidhteachais, Oceana, ag iarraidh casg air uidheamachd iasgaich air grunnd na mara ann an sgìrean glèidhte aig muir, MPA. Tha sin an dèidh iarrtais aig toiseach na seachdain seo bho chòrr is 100 buidheann eile a tha ag iarraidh casg air tràlairean an taobh a-staigh trì mìle air cladaichean na h-Alba. Tha an cuideam air Riaghaltas na h-Alba tuilleadh dìon a chur air sgìrean mara fhad 's a tha an SNP a' bruidhinn ris a' Phàrtaidh Uaine mu cho-obrachadh foirmeil eadar iad aig Holyrood.