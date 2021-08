A ghnath-shìde

Tha an aithisg is mionaidaiche fhathast bho na Dùthchannan Aonaichte ag ràdh gu bheil an saoghal a' sìor ghluasad gu èiginn le atharrachadh na gnàth-shìde. Tha an aithisg ag ràdh gum bi rudan mar teas, tuiltean agus tart nas bitheanta le gasaichean millteach ga fàgail nas blàithe. Thuirt Àrd Runaire nan Dùthchannan Aonaichte, Antonio Guterres, gur e rabhadh dearg a tha sin do mhac an duine. Gheall Rùnaire a' Ghnothachais ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Kwasi Kwarteng, gu bheil an riaghaltas a' dèanamh cabhaig mu choinneimh sin agus chaidh e às àicheadh gum biodh an eaconomaidh a' fulang mar thoradh air na dhèanadh iad.

Taic-airgid

Dh'innis an riaghaltas gun cuir iad taic-airgid ri còrr is dùblachadh meud na factoraidh is motha ann am Breatainn a tha a' togail innealachd do thuathan-gaoithe aig muir. Bidh 200 cosnadh ùr aig ionad Siemans Gamesa ann an Hull a tha a' dèamamh sgiathan do thuathan-gaoithe aig muir.

Bacaidhean

Thàinig rabhadh bho mhinistearan ann an Riaghaltas na h-Alba nach eil am pandemic seachad agus gu bheil a h-uile dùil ri àrdachadh ann an cùisean Covid an dèidh togail a' mhòr-chuid de na bacaidhean aig meadhan-oidhche. Tha masgaichean fhathast ri an cleachadadh ann an cuid de dh'àiteachan poblach ged nach eil astarachadh sòisealta ann tuilleadh no smachd air cruinneachadh an taobh a-staigh dhorsan.

Afghanistan

Tha sabaid chruaidh a' dol air adhart ann an ceann a tuath Afganastain agus na Taliban a' gluasad air adhart le an ionnsaigh. Tha iad a' strì ri feachdan an riaghaltais airson smachd air bailtean Mazar-i-Sharif and Pul-i-Khumri an dèidh grèim a dhèanamh air còig prìomh bhailtean sgìreil eile 's na beagan làithean mu dheireadh.