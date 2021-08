Fear-brathaidh fo amharas

Tha fear à Breatainn a tha ag obair aig Ambasaid na Rìoghachd Aonaichte ann am Berlin an grèim fo amharas gun robh e ri obair-brathaidh dhan Ruis. Thathas a' fàgail air an duine gun do phàigh an Ruis e airson fiosrachaidh. Chaidh a chur an grèim an dèidh co-obrachaidh eadar ùghdarrasan Bhreatainn agus na Gearmailt, agus thèid e mu choinneimh britheimh an-diugh fhathast.

Taliban

Thuirt na Taliban ann an Afganastan gun do ghabh iad Faizabad, prìomh bhaile ann an ceann an ear-thuath na dùthcha. Sin naoi bailtean mòra air an do ghabh iad smachd ann an seachdain. Tha oifigich tèarainteachd nan Stàitean Aonaichte ag ràdh gum faodadh am prìomh bhaile, Kabul, tuiteam an taobh a-staigh trì mìosan.

Corp ga lorg

Chaidh corp seann-duine a thoirt far Chruach na Beinne ann an Earra-Ghàidheal. Bhuineadh Frank Mac a' Ghobhainn, a bha 84, do Nottingham agus bha e a dhìth bho Dhiardaoin seo chaidh. Rinn a theaghlach moladh air an oidhirp a rinn na sgiobaidhean teasairginn agus seirbheisean èiginn.

Aiseag a' Chorrain

Chaidh fàilte san sgìre air rannsachadh a tha ag ràdh gun cailleadh Àird nam Murchan agus A' Mhorbhairne ceud cosnadh mura biodh seirbheis aiseig a' Chorrain ann. Dh'iarr Comhairle na Gàidhealtachd agus HITRANS an rannsachadh agus tomhas ann gun cosg dà bhàta-aiseig ùr agus lamraig ùr aig gach ceann den chaolas còrr is £45m. Tha còmhraidhean a' dol air adhart a thaobh an t-airgead fhaighinn airson sin.

Àird nan Saor

Tha oifigich Chomhairle na Gàidhealtachd a' moladh cead do phlana 'son baile ùir air làrach seann ghàrradh togail Àird nan Saor nuair a thèid sin a dheasbad an ath-sheachdain. Tha luchd-leasachaidh ag iarraidh cha mhòr 2,000 dachaigh, marina, agus taigh-òsta a thogail. Bha cead ann do phlana den aon sheòrsa ann an 2007, ach chuir èiginn an ionmhais aig an àm stad air.

Heathrow

Chaidh an àireamh as motha de luchd-siubhail ann an aon mhìos a chlàradh aig Port-adhair Heathrow bho thòisich am Pandemic. Chaidh mu mhillean gu leth luchd-siubhail tron phort-adhair anns an Iuchar. Sin 74% nas motha na an aon mhìos an-uiridh, ach fhathast 80% nas lugha na bh' ann san Iuchar ann an 2019.

Caisteal Cheann Loch

Chuir fear-gnothaich à Loch Abar plana gu Riaghaltas na h-Alba airson Caisteal Cheann Loch air Eilean Rùim a chur air dòigh. Tha Aonghas Dòmhnallach ag ràdh gur e cùis-nàire a th' ann gu bheil an caisteal a' tuiteam às a chèile. Tha NatureScot, a tha a' coimhead às dèidh an togalaich, a' dol às àicheadh gu bheil an caisteal air a' mhargaid fhosgailte agus gur ann a tha iad a' coimhead airson cuideigin le airgead a chàraicheas an togalach.