Ospadail

Dh'innis dotairean dhan BhBC ann an Alba nach robh riamh roimhe uimhir de chuideam air na h-ospadail. Tha figearan oifigeil a' sealltainn àrdachaidh san àireamh euslainteach a tha a' feitheamh ùine fhada ann an ionadan èiginn, agus seirbheisean eile a' tuiteam air dheireadh. Tha dùil an ceann là no dhà ri plana bho Riaghaltas na h-Alba airson an NHS a chuideachadh a' faighinn seachad air buaidh a' Phandemic.

Obair-lannsa Orthopaedic

Chuir NHS na Gàidhealtachd stad an còrr den mhìos seo air obair-lannsa orthopaedic nach eil èiginneach leis na tha de chuideam air prìomh sheirbheisean eile. Thuirt am Bòrd Slàinte gum feum iad prìomhachas a thoirt do dh'fheadhainn a dh'fheumas àite san ospadal. Tha dùil gun tòisich obair-lannsa orthopaedic àbhaisteach a-rithist air an 30mh là den mhìos seo.

An Eaconomaidh

Thuirt an Seansalair, Rishi Sunak, gur e adhbhar misneachd a th' ann am fàs 4.8% air eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte san dàrna cairteal den bhliadhna le togail bhacaidhean a' Choròna-bhìorais. Bha seacadh 1.5% san eaconomaidh anns na trì mìosan dhan Mhàrt mus deach riaghailtean lockdown a thogail.

A' Ghrèig

Chaidh bàta fo bhratach Bhreatainn fodha faisg air Eilean Milos anns a' Ghrèig. Chan eil mòran fiosrachaidh ann ach gu bheil luchd-teasairginn a' feuchainn ri cobhair a dhèanamh air 17 duine a bh' air an t-soitheach.

Afganastan

Ghabh saighdearan nan Taliban smachd air baile Ghazni ann an Afganastan - an deicheamh prìomh bhaile sgìreil air an do rinn iad grèim an t-seachdain seo. Agus ann an Kandahar, an dàrna baile as motha a tha san dùthaich, bhris iad a-staigh dhan phrìosan agus shaor iad na prìosanaich.

Aiseag na Hearadh

Chuir Fòram Còmhdhail na Hearadh iarrtas gu Rùnaire na Còmhdhail, Graeme Dey, airson bàt-aiseig ùir fa leth airson na seirbheis eadar Ùige 's an Tairbeart. Tha seo an dèidh coinneimh eadar riochdairean às na Hearadh agus Uibhist a Tuath a tha a' sìor fhàs mì-fhoighidinneach leis a' mhaill an-dràsta air togail bàta ùir air Chluaidh airson na slighe eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh.

Tubaist-rèile

Bha mionaid sàmhchair aig stèiseanan rèile na h-Alba aig 09:45m, agus stad feadhainn de na trèanaichean, mar chuimhneachan air na chaill am beatha san tubaist ann an Siorrachd Obar Dheathain bliadhna bho an-diugh. Chaidh an dràibhear, conductair, agus aon neach-siubhail a mharbhadh nuair a bhuail trèana ann am maoim-slèibhe air an rèile beagan deas air Stonehaven.