Plymouth

Tha duine a tha fo amharas gun do mharbh e còignear ann am Plymouth mus do chuir e gunna ris fhèin air ainmeachadh san sgìre mar Jake Davison. Chaidh losgadh orra le gunna ann an sgìre Keyham feasgar an-dè. Thuirt Ball-Pàrlamaid na sgìre gu bheil leanabh nas òige na 10 bliadhna de dh'aois nam measg. Thuirt na Poilis nach b' e ceannairc a bh' ann.

Afganastan

Ghabh na Taliban smachd air an dàrna baile as motha ann an Afganastan, Kandahar, agus cuiridh Breatainn agus na Stàitean Aonaichte feachdan air ais a-steach a dh'Afganstan a dhèanamh cobhair air feadhainn às na dùthchannan sin a tha fhathast ann.

Lunnainn

Tha gille, 14 bliadhna de dh'aois, fo chasaid gur e a mhuirt duine le ionnsaigh sgeine ann an ceann an ear-thuath Lunnainn. Chaochail Seumas Markham, a bha 45 bliadhna de dh'aois, oidhche Luain. Tha poilis fhathast a' ceasnachadh dithis dheugairean eile.

Sàbhailteachd Uisge

Dh'iarr teaghlach gille 16 bliadhna de dh'aois a chaidh a bhàthadh ann an Loch Laomainn oideachadh nas fheàrr sna sgoiltean air cunnart an uisge. Chaill Connor Markward a bheatha san loch bho chionn trì seachdainnean, air an aon sheachdain anns an do chaill sianar eile am beatha san uisge ann an Alba. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag obair còmhla ri diofar bhuidhnean air dè an còrr a ghabhas dèanamh airson daoine a chumail nas sàbhailte.

Covid

Tha rannsachadh ag ràdh gun robh còrr is aon duine anns gach deichnear a bha san ospadal le Covid anns a' chiad shuaile sa Phandemic, air a' bhìoras a thogail nuair a bha iad anns an ospadal. Chaidh sgrùdadh a dhèanamh air clàran meadaigeach còrr is 300 ospadal air feadh na Rìoghachd Aonaichte eadar am Màrt agus an Lùnastal an-uiridh.

Bun-sgoil a' Mheadhain

Tha comharrachadh ann an-diugh air 200 bliadhna bho dh'fhosgail Bun-sgoil a' Mheadhain ann an Inbhir Nis. 'S i an sgoil as sine sa bhaile, agus 's ann innte cuideachd a dh'fhosgail a' chiad aonad Gàidhlig an Alba ann an 1985.