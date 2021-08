Tha gràin an aghaidh Mhuslamach ann an Alba ag èirigh, a rèir aithisg bho sgrùdadh phoblach a chaidh fhoillseachadh as t-Samhradh.

Fhuair buidheann thar-phàrtaidh aig Holyrood gu bheil a' mhòr-chuid de Mhuslamaich air fulang bho ana-cainnt nas trice air na sràidean neo air còmhdhail phoblaich.

Ach chan eil an trioblaid cho nochdte ann an sgìrean air an tuath.

Le tuilleadh, seo Ailean Peutan.