Tha dùil ri fiosrachadh bhon Phrìomhaire Bhoris Johnson agus Rùnaire na Dùthcha, Priti Patel, mu chomraich ann am Breatainn do fheadhainn a tha a' teicheadh à Afganstan. Thuirt oifigich gur e siostam sùbailte a bhios ann ag amas air an fheadhainn as fheumaiche, clann 's boireannaich nam measg.

Dh'iarr na Taliban air oifigich an Riaghaltais ann an Afganastan tilleadh dhan obair. Gheall na Taliban nach bi dìoghaltas ann air luchd-obrach an Riaghaltais a tha deònach tilleadh. Tha plèanaichean a' falbh à Port-adhair Khabul an-diugh a' toirt luchd-obrach dioplòmasach agus cuid de shìobhaltaich a-mach às an dùthaich.

Tha an àireamh dhreuchdan falamh ann am Breatainn aig an ìre as motha a-riamh ged a tha na ceudan mhìltean fhathast air fòrladh. Bha, anns na trì mìosan gu deireadh an Iuchair, sanasan ann 'son còrr 's 950,000 cosnadh, sin 44% a bharrachd air na trì mìosan ron sin. Tha ìre pàighidh suas gu follaiseach cuideachd faisg air 5%.

Agus thuit ìre cion-obrach na h-Alba beagan air na trì mìosan eadar an Giblean agus an t-Ògmhìos. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh 4.3% aig aois obrach gun chosnadh, sin 0.1% nas lugha na bh' ann sna trì mìosan ron sin. Tha figearan na h-Alba nas lugha na reata na Rìoghachd Aonaichte gu lèir a bha aig 4.7%.

The àireamh a' bhàis ann an Alba le buaidh deoch làidir aig an ìre as motha ann an deich bliadhna. Tha na figearan oifigeil ag ràdh gun robh dìreach deich goirid air 2,000 bàs ann an-uiridh agus tha sin 17% nas motha na bh' ann ann an 2019.

Chaidh 'lockdown' a ghairm gu h-obann ann an New Zealand far an do nochd a' chiad chùis Covid sa choimhearsnachd ann an sia mìosan. Mairidh an glasadh nàiseanta 'son trì là air a' char as giorra agus seachdain ann an Auckland, far an deach dearbhadh gu bheil Covid air fireannach an sin.

Chaidh iarraidh air ùghdarrasan ionadail a' chinn a tuath smachd a chur air an àireamh àiteachan-fuirich a tha air an cur a-mach air màl goirid tro leithid Airbnb mar dhòigh air dèiligeadh ri cion taigheadais do mhuinntr nan sgìrean sin. Tha Comhairle Baile Dhùn Èideann a' moladh gum feum cead-dealbhachaidh a bhith ann 'son an leithid, ach tha feadhainn anns a' ghnìomhachas a' gearain gun dèanadh sin cron orrasan.