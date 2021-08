Teine

Tha sgiobannan smàlaidh a' strì ri teine mòr a tha a' dèanamh troimhe-chèile ann am meadhan seann bhaile Dhùn Èideann. Thòisich an teine ann an togalach air Drochaid a' Cheathramh Rìgh Deòrsa mu shia uairean sa mhadainn. Chaidh muinntir na sgìre a ghluasad a-mach agus na h-uimhir de rathaidean agus sràidean dùinte. Chaidh aon duine a thoirt dhan ospadal. Tha poilis ag iarraidh air daoine an sgìre sin a sheachnadh.

Afganastan

Thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, nach eil mòran coltais ann gum fàg na Stàitean Aonaichte feachdan aig Port-adhair Khabul dad nas fhaide na deireadh na mìos seo. Tha dùil gun iarr Boris Johnson tuilleadh ùine airson fògarraich a thoirt a-mach à Afganastan nuair a bhruidhneas e ris a' Cheann-suidhe Biden aig coinneimh bhiortail ceannardan an G7 feasgar. Tha na Taliban ag ràdh nach gabh iad ri leudachadh sam bith nas fhaide na an là mu dheireadh den Lùnastal.

Luchd-imrich

Thuirt Oifis na Dùthcha gun tàinig ochd ceud agus ochd thar fhichead in-imriche ann am bàtaichean beaga air tìr anns an Rìoghachd Aonaichte Disathairne, an àireamh as motha a-riamh ann an aon là. Chuir Ùghdarrasan na Frainge stad air cha mhòr dà cheud eile. Rinn còrr is dusan mìle fògarrach an slighe a-staigh a Bhreatainn air Caolas Shasainn air a' bhliadhna gu ruige seo.

Covid anns na h-Eileanan Siar

Chuir NHS nan Eilean Siar an cuimhne dhaoine gum feum iad a bhith gu math faiceallach fhathast mu Chovid agus e air tighinn am follais gun robh dà cheud cùis ùr den bhìoras anns na h-eileanan bho thoiseach an Iuchair. Bha trì fichead 's deich dhiubh sin ann air a' mhìos seo. B' e glè bheag a chaidh dhan ospadal, ach bha trì bàis ann san ùine sin.

Gearasdan Deòrsa

Tha dùil ri co-dhùnadh air an ath-mhios air Gearasdan Deòrsa faisg air Inbhir Nis, a tha air liosta airson a dhùnadh. Tha ath-sgrudadh ann an-dràsta air cuin a thachras sin. Thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, a bha aig Gearasdan Deòrsa an-dè gum bi an co-dhùnadh stèidhichte air sgrùdadh nas fharsainge air meud an airm.

Bùithtean

Thàinig lagh ùr gu bith ann an Alba an-diugh airson dìon a chur air luchd-obrach anns na bùthannan bho mhì-mhodh, maoigheadh agus ionnsaigh. Bidh e nas fhasa leis an lagh ùr daoine a nì an leithid a chur fo chasaid. Tha na h-aonaidhean ag ràdh gum feum Poileas Alba an lagh a chur an sàs gu cruaidh.