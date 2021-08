Às dèidh bliadhnaichean mòra de ghearaidhean ann an luchd-obrach nam pàipearan-naidheachd seachdainneach, tha an àireamh dhiubh a-nis - a rèir choltais - a' dol am meud.

Leis gu bheil an àireamh de phàipearan a tha gan ceannach air a dhol sìos gu mòr, tha mòran a' gluasad chun an eadar-lìn agus, leis an sin, tha cruaidh fheum aca air luchd-obrach sgileil.

Tha Calum MacAmhlaigh ag aithris.