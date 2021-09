Teisteanas Banachdaich

Chaidh rabhadh a thoirt do Riaghaltas na h-Alba gum faodadh plana airson teisteanas banachdaich cron mòr a dhèanamh air gnìomhachas na h-aoigheachd a tha a' feuchainn ri faighinn seachad air droch bhuaidh a' phandemic. Tha sin an dèidh beachd bhon Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gum faodadh an sgeama tòiseachadh air a' mhìos seo. Tha dragh air na buidhnean aoigheachd mun sgeama, 's tha iad ag iarraidh fianais bhon Riaghaltas gu bheil teisteanas banachdaich èifeachdach mar innleachd an aghaidh Chovid.

Covid Fada

Tha an carthannas Chest, Heart and Stroke Scotland, ag ràdh gu bheil fada cus dhaoine le Covid Fada, nach eil a' faighinn na taice a tha a dhìth orra. Tha an carthannas ag ràdh nach eil ach mu 60 duine gach mìos ag iarraidh cobhair air loidhne-fòn shònraichte a chaidh a stèidheachadh, ged a tha e coltach gu bheil na mìltean mòra a' fulang le buaidh fhada a' bhìorais. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' neartachadh sheirbheisean an NHS mu choinneimh sin, agus a' cur £2.5m ri rannsachadh air Covid Fada.

Afganastan

Tha Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Dominic Raab, ann an Qatar aig còmhraidhean mu Bhreatannaich a thoirt a-mach à Afganastan, agus Afganaich a bha ag obair an sin còmhla ri Arm Bhreatainn. Tha Mgr Raab ag iarraidh air na Taliban Port-adhair Khabul fhosgladh a-rithist cho luath 's a ghabhas.

Càball Dealain

Tha Leòdhas agus na Hearadh ceangailte a-rithist ris a' Ghriod Nàiseanta air tìr le càball ùr. Chaidh crìoch an t-seachdain seo air an obair a chur càbaill ùir air grunnd na mara eadar an t-Àird Mhòr anns an Eilean Sgitheanach agus Àird Shlèimhe anns na Hearadh. Bhris an càball a bh' ann anns an Damhair an-uiridh, agus on uair sin 's e gineadairean Diesel a th' air a bhith a' cumail dealain ris na h-eileanan, agus tha comas ann a-rithist cumhachd nan tuathan-gaoithe a chur gu Tìr Mòr.