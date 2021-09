Tha leabhar ùr ag ràdh gum chòir a' Ghàidhlig a theagasg dhan a h-uile sgoileir, anns a h-uile sgoil ann an Alba.

Sin pàirt de dh'fheallsanachd an fhir-naidheachd 's an sgrìobhadair Seumas McEnaney anns an leabhar "Class Rules" a tha a' coimhead air trioblaidean siostam foghlaim na h-Alba.

Seo Ailean Peutan.