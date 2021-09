Tha cothrom aig òganaich ann an Uibhist na beachdan aca air atharrachadh na gnàth-aimsire a dhèanamh follaiseach aig àrd-choinneamh nan Dùthchannan Aonaichte air a' chuspair a thèid a chumail ann an Glaschu. Tha Taigh Chearsabhaigh ann an Uibhist a Tuath a' cruinneachadh teachdaireachdan ann am botail airson COP26 anns an t-Samhainn. Tha Shona NicDhòmhnaill a-nise ag aithris.