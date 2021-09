Deasbad Oisein

Ged a tha còrr math is dà chiad bliadhna ann bho nochd leabhraichean de bhàrdachd Oisein, air an ullachadh le Seumas Mac a' Phearsain, tha deasbad air èirigh uair eile air mar as còir coimhead air Mac a' Phearsain agus an dìleab a dh'fhàg e.

Le cuid air a bhith a' fàgail air bho riamh gur e cealgair a bh' ann, tha leabhar ùr air tighinn a-mach a' cur air adhart gum bu chòir urram a thoirt dha mar fhear a chuir gu mòr ri litreachas agus seasamh na h-Alba.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.