Poileas Alba

Tha Poileas Alba air aideachadh gun robh uireasbhaidhean anns an t-seirbheis aca ri choireachadh gu susbainteach ri mar a bhàsaich màthair òg agus i ann an carbad a bh' air a bhith ann an tubaist fad trì là ann an 2015. Dh'fhaillich air oifigear poilis fiosrachadh mun tubaist, faisg air an M9 ann an Sruighlea, a sgaoileadh. Bha an dràibhear, John Yuill, marbh mun àm a chaidh na Poilis gu làrach na tubaiste, 's bha a leannan, Lamara Bell, air a droch leòn. Chaochail ise a-rithist anns an ospadal. Dh'aidich Poileas Alba gun robh e air fàilleachdainn orra siostam fòna ceart agus iomchaidh a stèidheachadh fad trì bliadhna an dèidh dhan bhuidhinn a bhith air a stèidheachadh ann an 2013.

Prògram Reachdais

Mìnichidh am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, prògram reachdais an Riaghaltais airson na bliadhna air thoiseach. Tha dùil gum bi tòrr de na chanas i co-cheangailte ri faighinn seachad air a' phandemic. Tha i cuideachd air a dhèanamh soilleir gu bheil i airson referendum eile a chumail air neo-eisimeileachd a dh'aithghearr. Bidh na pàrtaidhean dùbhlannach cuideachd a' toirt iomradh air na molaidhean acasan airson na h-ùine air thoiseach.

Àrachas Nàiseanta

Tha Boris Johnson an-diugh ag innse mu na planaichean aige airson ath-leasachadh a thoirt air cùram sòisealta do dh'inbhich ann an Sasainn. Tha dùil gum bris e gealltanasan a chaidh a thoirt seachad ann an iomairt an taghaidh nuair a dh'ainmicheas àrdachadh ann an Àrachas Nàiseanta de 1.25%. Tha buill-phàrlamaid agus morairean Tòraidheach a' càineadh nam planaichean. Tha am Pàrtaidh Làbarach ag ràdh nach biodh an leithid idir cothromach do theaghlaichean a tha ag obair.

Riochdachadh Eileanach

Tha Alasdair Allan, ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, airson 's gum bi àite aig eileanaich air bòrd Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn agus CMAL. Chan eil riochdachadh eileanach sam bith ann an-dràsta. Tha dùil gun cur Mgr Allan air adhart am moladh aig deasbad aig Holyrood an-diugh. Thuirt e gum bu chòir guth nas làidire a bhith aig na coimhearsnachdan as motha a tha an eismeil sheirbheisean ChalMac.

Màl Goirid

Beachdaichidh Comhairle na Gàidhealtachd air moladh airson smachd fhaighinn air na tha de thaighean anns an sgìre a tha gan cur a-mach air màl airson ùine ghoirid. Tha dragh ann gu bheil e a' fàs nas duilghe do dhaoine òga gu h-àraid dachaigh fhaighinn dhaibh fhèin. Tha Fear-Gairm na Comhairle, Bill Lobban, ag iarraidh sgìre smachdachaidh a chomharrachadh ann am Bàideanach agus Srath Spè, far am bi am pròiseas dealbhachaidh ga fhàgail nas fhasa do dhaoine cur an aghaidh iarrtasan taigh a chur a-mach air màl do luchd-turais.