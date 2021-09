Cùram Sòisealta

Bhòtaidh buill-phàrlamaid aig Westminaster an-diugh air planaichean gus cìsean a chur suas airson pàigheadh airson leasachadh air siotam a' chùraim ann an Sasainn. Bhiodh Àrachas Nàiseanta, agus cìsean eile gan cur suas air feadh na Rìoghachd Aonaichte, le cuibhreann den airgead ga stiùireadh an uair sin a dh'ionnsaigh nan riaghaltasan ann an Alba, Èirinn a Tuath agus anns a' Chuimrigh. Tha na planaichean a' dol an aghaidh gheallaidhean ann am manifesto nan Tòraidhean dhan tagadh mu dheireadh. Ach tha iad air a dhol às àicheadh casaid an-diugh gu bheil seo a' dol an aghaidh seasamh traidiseanta a' phàrtaidh mu chìsean ìosail.

Reachdas na h-Alba

Bha plana airson siostam cùraim nàiseanta am measg na chaidh fhoillseachadh le Riaghaltas na h-Alba an-dè sa phrògram reachdais acasan. Tha sin ga dheasbad le buill aig Holyrood an-diugh airson an dàrna là. Dhearbh Nicola Sturgeon cuideachd mar phàirt dheth sin gum biodh i airson referendum eile a chumail air neo-eisimeileachd taobh a-staigh dà bhliadhna.

Croitearachd

Nochd Caidreachas Croitearachd na h-Alba mì-thoileachas nach robh bile croitearachd ann am prògram reachdais Riaghaltas na h-Alba an-dè. Thuirt Cathraiche a' Chaidreachais, Dòmhnall MacFhionghain, gun robh e a' cur cais orra nach robh sgeul air càil sònraichte mu chroitearachd anns a' phrògram idir. Bha sin gu sònraichte mu dheidhinn bile mu chroitearachd a bha a' dol tro phròiseasan na Pàrlamaid anns an teirm riaghaltais mu dheireadh a bh' ann.

Cùirt an Fhearainn

Thèid crathadh a thoirt air Cùirt an Fhearainn ann an Alba airson seirbheis nas fheàrr a thoirt seachad. Cho-dhùin ministearan gun tèid dà bhuidhinn laghail a chur còmhla - Cùirt Fearainn na h-Alba, mar a tha i an-dràsta, agus Tribunal an Fhearainn. Tha sin às dèidh do chonaltradh phoblach a dhèanamh an-uiridh. Thuirt iad gum biodh am pròiseas na bu shìmplidh, na bu shoilleire 's na b' fhasa dhaibhsan a bhiodh a' sireadh rèite air ceistean a thaobh fearainn, ach bha buidheann riochdachaidh an luchd-tagraidh lagha, am Faculty of Advocates, an aghaidh nam planaichean.

Barraigh

Thuirt Ball-Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, gum biodh e iomchaidh dàil a chur air planaichean airson hub coimhearsnachd ann am Barraigh far am biodh mòran de sheirbheisean poblach stèidhichte. Tha connspaid air a bhith ann sa choimhearsnachd mu na planaichean, 's mun chonaltradh a rinneadh leotha mu dheidhinn. Bheireadh am plana an sgoil, ospadal, agus dachaigh-cùraim còmhla air aon làraich, le cuid de sheirbheisean eile ann am Bàgh a' Chaisteil. Tha Mgr MacNèill, a bhuineas do Bharraigh e fhèin, ag ràdh gu bheil an teagamh a th' air èirigh mu chosgais a' phlana a' toirt cothrom dhaibh beachdachadh às ùr air.

Aiseagan

Nochd moladh bhon Phàrtaidh Làbarach an Alba gum biodh prògram nàiseanta air a stèidheachadh airson bàtaichean-aiseig a thogail gu cunbhalach. Thàinig seo ann an deasbad anns a' Phàrlamaid aig Holyrood a dh'iarr ball nan Eilean Siar, Alasdair Allan, airson moladh gum biodh àite sònraichte aig eileanaich air bùird-stiùiridh ChalMac agus CMAL. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun cuireadh iad an taic ri sin.