An Atmhorachd

Thàinig an t-àrdachadh as motha air ìre na h-atmhorachd air a' mhìos a chaidh bho thòisichear a' clàradh a leithid ann an 1997. A rèir nam figearan bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta, dh'èirich clàr an CPI bho 2% san Iuchar, gu 3.2% san Lùnastal. Thuirt an ONS gun robh prìsean bìdhe nas àirde air cùl an àrdachaidh.

Banachdach na Cloinne

Dh'aidich Rùnaire na Slàinte gum faodadh stigma a bhith ann an seòmraichean teagaisg an aghaidh chloinne a roghnaicheas nach gabh iad banachdach Chovid. Thathas a' brosnachadh òigridh eadar 12 agus 15 bliadhna de dh'aois bruidhinn ri am pàrantan no luchd-cùraim mu na buannachdan agus na cunnartan an lùib a bhith a' faighinn an diag. Thuirt Humza Yousaf gur e roghainn pearsanta a bhios ann do dh'òganaich, agus gum feumar a bhith gu math cùramach a thaobh mar a thèid a' chùis a làimhseachadh.

Lyra McKee

Chaidh ceathrar fhireannach a chur an grèim ann an sgìre Dhoire le poilis a' sgrùdadh muirt na tè-naidheachd Lyra McKee. Chaidh losgadh oirre le gunna fhad 's a bha i a' cumail sùil air àimhreit sa bhaile ann an 2019. Tha mar thà fireannach eile fo chasaid muirt, agus gun robh e le gunna.

Bàis ann am Prìosain

Fhuair sgrùdadh air 200 rannsachadh tubaist bhàsmhoir mu bhàis ann am prìosain nach do rinn an Siorram moladh ann an 90% de chùisean mu mar a bu chòir cùisean a leasachadh gus a leithid a sheachnadh a-rithist. Sin a dh'aindeoin atharrachaidh san t-siostam o chionn còig bliadhna. Thuirt ministearan gun robh iad deiseil airson leasanan ionnsachadh 'son an àm ri teachd.

Losgaintir

Chuir luchd-iomairt sna Hearadh fàilte air an naidheachd gun deach plana connspaideach airson ochd podaichean glampaidh air machair Losgaintir a tharraing. Bha iomairt mhòr an aghaidh an leasachaidh, le còrr agus 10,000 duine a' cur an ainmean ri athchuinge air-loidhne. Thuirt Comhairle nan Eilean Siar ge-tà, gum faodadh an luchd-leasachaidh plana ùr a chur air adhart fhathast.