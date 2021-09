Mì-thoileachas mu aiseagan an Dùn Omhain

Tha cuid an Dùn Omhain mì-thoilichte mu cho fada sa tha e a' toirt gus aiseagan do luchd-coiseachd a thaghadh airson a' phuirt.

Tha comhairliche a' bhaile ag ràdh gu bheil e a' toirt buaidh air na planaichean gus leasachadh a thoirt air cidhe Dhùn Omhain, ri linn 's nach tèid aig a' chomhairle air an obair a thòiseachadh gus an tig CMAL gu co-dhùnadh a thaobh cruth nan aiseagan ùra. Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich ...