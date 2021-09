Ambaileansan

Dh'fhaodadh gum bi saighdearan a' dràibheadh ambaileansan dha Seirbheis Ambaileans na h-Alba, 's buill eile de na feachdan armaichte a' cumail taic ri paramedics is luchd-obrach eile. Sin a rèir àrd-oifigeir na seirbheis ambaileans, Pauline Howie, 's i air a bhith ag innse beagan a bharrachd mu thaic a dh'fhaodadh a bhith a dhìth orra bho na feachdan armaichte. An-dè, rinn Riaghaltas na h-Alba iarrtas oifigeil ri Ministearachd na Dìon airson cuideachaidh leis an uallach a tha air an t-seirbheis. Tha an ùine a tha daoine air a bhith a' feitheamh air ambaileans an Alba air a dhol suas gu mòr, agus seirbheis na slàinte air fad fo ìmpidh le àireamhan àrda de chùisean Covid.

Siubhal

Tha dùil ri fios feasgar gu bheil cuid de na riaghailtean do dhaoine a bhiodh a' siubhal a Shasainn bho dhùthchannan cèine ag atharrachadh. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a rèir choltais am beachd cur às do chuid de na bacdaidhean a th' air daoine ri linn Chovid-19. Tha sin air a bhith ga iarraidh fad treis le gnìomhachas an t-siubhail, 's iadsan gu sònraichte mì-thoilichte an-dràsta le mar a dh'fheumas uiread de dhaoine pàigheadh airson deuchainnean PCR 's iad a' tighinn dhan dùthaich. Chan eil e follaiseach am bi Riaghaltas na h-Alba airson na riaghailtean acasan atharrachadh anns an aon dòigh.

Teisteanasan Banachdaich

Tha dùil ri fios an-diugh am bi teisteanasan banachdaich Chovid a dhìth anns a' Chuimrigh airson faighinn a-steach dha clubaichean-oidhche no tachartasan mòra. Thuirt am Prìomh Mhinistear na sin, Mark Drakeford, ron seo gum biodh e ag iarraidh dearbhaidh gum biodh buannachdan slàinte a bharrachd ann an lùib leithid de sgeama na bhiodh ann de dhuilgheadsan. Tha Alba gu bhith ag iarraidh a leithid bhon chiad là den ath-mhìos, ach tha Sasainn air roghnachadh gun sgeama theisteanasan a chur an sàs.

Cosgaisean Griod

Tha leasachadh chumhachd ath-nuadhachail an Alba ga chumail air ais le cho cosgail 's a tha e leithid tuathan-gaoithe a cheangal ris a' Ghriod Nàiseanta. Tha sin a rèir buidheann de bhuill-phàrlamaid aig Westminster, a tha ag ràdh gu bheil na cosgaisean nas àirde ann an Alba na ann an àiteachan eile de Bhreatainn. Dh'iarradh iad cruth ùr a chur air an t-siostam de chìsean airson ceangail ris a' Ghriod - rud a tha a dhìth airson dealan a reic 's a sgaoileadh gu far a bheil e a dhìth. Tha iad ag ràdh gum bi seo cuideachd a' cur maill air amasan àrainneachdail a choileanadh mura tèid dèiligeadh ris a' chùis.

Jane Powell

Chaochail an cleasaiche fiolma Jane Powell, a fhuair cliù ann an cuid de na fiolmaichean ciùil, no musicals mòra, ann an Holywood timcheall air meadhan na linne seo chaidh. Nochd i mar eisimpleir ann an Seven Brides for Seven Brothers, a' seinn còmhla ri Howard Keel, 's a' dannsa le Fred Astaire ann an leithid Royal Wedding. Chaochail i aig aois 92. Jane Powell nach maireann.