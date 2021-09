Companaidhean Cumhachd

Dh'fhaodadh gun tèid iasadan stàite a thabhainn do chompanaidhean cumhachd, agus eagal ann gun tèid cuid de na companaidhean as lugha fodha ri linn àrdachaidhean ann am mòr-phrìs a' ghas. Tha na h-àrdachaidhean a' ciallachadh gu bheil e a-nise do-dhèante dhaibh mòran de na geallaidhean prìse aca a choileanadh. Agus tha mar a tha rèataichean a' dol an-àirde a' fàgail gu bheil na companaidhean cumhachd as motha a-niste mì-dheònach luchd-cleachdaidh ùr a chur air na leabhraichean aca.

Boris Johnson

Tha am Prìomhaire ann an New York an-diugh airson coinneimh de dh'Àrd-Sheanadh nan Dùthchannan Aonaichte. Feuchaidh Boris Johnson ri geallaidhean fhaighinn bho dhùthchannan eile mu bhith a' dìon na h-àrainneachd. Thug e rabhadh seachad ge-tà, gum bi e doirbh riaghaltasan eile a chumail ris na barantasan aca $100bn a thoirt do dhùthchannan bochda gach bliadhna, airson am brosnachadh le a bhith a' gearradh na tha iad a' cruthachadh de ghasaichean millteach a tha a' cur ri atharrachadh na gnàth-shìde.

An Ruis

Chaidh co-dhiù ochdnar a mharbhadh agus còrr is fichead eile a ghoirteachadh nuair a thòisich fear-gunna a' losgadh air daoine ann an oilthigh ann am Perm anns na h-Urals anns an Ruis. Tha e air aithris gur e oileanach a bh' anns an neach-ionnsaigh, agus gun do dh'fhàg e teachdaireachd air na meadhanan-sòisealta ro làimh ag ràdh gun robh e loma-làn gràin, agus gun robh e deiseil airson cron a dhèanamh air daoine eile. Tha poilis a' bhaile ag ràdh gun deach am fear-gunna a leòn, agus gu bheil iad air a chur an grèim.

Banachdach

Thòisich banachdach a' Choròna-bhìorais ga tabhainn do bharrachd dhaoine ann an Alba an-diugh. Gheibh an fheadhainn as motha a th' ann an cunnart bhon ghalar cothrom air an treas dòs den bhanachdaich, agus gheibh clann eadar 12 agus 15 cothrom air a' bhanachdaich airson a' chiad uair. Tha seo às dèidh do dh'àrd-oifigear meadaigeach na Rìoghachd Aonaichte moladh gun tèid a' bhanachdach a thoirt do bharrachd chloinne. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gun tèid litrichean a chur a-mach gu òigridh bhon ath-sheachdain a' tabhainn amannan sònraichte dhaibh airson a' bhanachdach fhaighinn.

Buill Bodhaige

Tha còrr is dara leth de dh'Albannaich air an ainmean a chur ris a' chlàr de dhaoine a tha deònach buill bodhaige a thoirt seachad às dèidh am bàis. Tha seo a' tighinn agus sia mìosan ann bhon thàinig siostam ùr a-steach a tha ag amas air àrdachadh a dhèanamh air an àireimh de thabhartasan buill bodhaige. Fon t-siostam ùr feumaidh neach sam bith nas sine na 16 bliadhna innse ro làimh mura h-eil iad airson 's gun tèid na buill bodhaige aca a chleachdadh. Gu ruige seo chan eil ach mu 3% air sin a dhèanamh.

Balach a bha a dhìth

Agus thuirt Poileas Alba gun deach lorg fhaighinn air gille òg a chaidh a dhìth ann an Siorrachd Àir an-raoir. Tha oifigearan ag ràdh gun deach Carson Shepherd, aois 7 bliadhna, à New Cumnock, a lorg agus e slàn sàbhailte. Tha iad air taing a thoirt dhan a h-uile duine a chuidich leis an rannsachadh aca.