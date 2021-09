Dè mu dheidhinn croitearachd?

Chuir fear a bh' aig aon àm na iar-fhear-gairm air Comhairle nan Eilean Siar teagamh ann am plana leasachaidh ùr dhan Eilean Sgitheanach agus Ratharsair.

Tha Ruairidh Moireach, a tha a-nis ri croitearachd ann an ceann a deas an eilein agus na bhall de dh'Urras Coimhearsnachd Shlèite, air sgrìobhadh gu Comhairle na Gàidhealtachd agus dragh air nach eil am plana a' toirt aithne no àite gu leòr do chroitearachd. Tha Alasdair MacLeòid ag aithris ...