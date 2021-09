Na Làbaraich

Tha Sir Keir Starmer ag ullachadh airson a' chiad òraid aige air beulaibh bhallrachd a' Phàrtaidh Làbaraich bho chaidh a thaghadh mar cheannard. Chan eil dùil gun càin e Jeremy Corbyn, ach feuchaidh e ri astar a chur eadar e fhèin agus na bliadhnaichean a bha Mgr Corbyn aig an stiùir. Tha dùil ge-tà, gun càin e Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte 'son an dòigh a làimhsich iad am pandemic agus staing a' chonnaidh.

Connadh

Chaidh Rùnaire a' Ghnothachais, Kwasi Kwarteng, às àicheadh gu bheil staing ann a thaobh connaidh, ach dh'aidich e gu bheil na làithean mu dheireadh air a bhith doirbh. Thuirt e gun tòisicheadh saighdearan a' draibheadh làraidhean connaidh gu stèiseanan peatroil anns na beagan làithean a tha romhainn. Tha mu 150 draibhear airm a' faighinn trèanaidh an-dràsta.

Next

Thuirt a' chompanaidh reic Next nach bi dòighean obrach na buidhne cho èifeachdach sna mìosan gu ruige na Nollaige, mura lagaich Riaghaltas Westminster laghan in-imrich do luchd-obrach. Thuirt a' chompanaidh, a tha ga ruith leis a' mhorair Thòraidheach agus fear-taic Bhrexit, am Morair Woolfson, gun robh rabhaidhean air a bhith ann gum biodh gainnead dhraibhearan làraidh ann.

Covid sna h-Eileanan Siar

Dh'iarr Comhairle nan Eilean Siar air daoine a bhith air am faiceall fiù 's ma tha iad air banachdaichean fhaighinn, agus cùisean Covid air nochdadh air feadh nan eilean. Chaidh 23 cùisean a dhearbhadh an-dè uile gu lèir, naoi dhiubh ann am Barraigh, agus coltas gu bheil ceangal eatorra uile. Chaidh seachd cùisean a dhearbhadh ann an Leòdhas, agus tha trì dhiubh ann an sin co-cheangailte ris an sgapadh ann an dachaigh-cùraim Dhùn Èisdean ann an Steòrnabhagh. Tha a-nis naoi cùisean co-cheangailte ris an dachaigh eadar an luchd-obrach agus an luchd-còmhnaidh.

Teisteanasan Banachdaich

Iarraidh buill-phàrlamaid Thòraidheach air Riaghaltas na h-Alba cur às do na planaichean airson teisteanasan banachdaich aig deasbad ann an Holyrood feasgar. Dh'innis Nicola Sturgeon gun deach còrr agus cola-deug a thoirt do ghnìomhachasan an sgeama a chur an sàs nuair a bhruidhinn i anns a' Phàrlamaid an-dè.

Katie Price

Tha Poilis Sussex air casaid a thogail an aghaidh a' phearsa telebhisein Katie Price airson a bhith a' draibheadh às aonais àrachais, agus airson a bhith a' draibheadh an dèidh dhan chead a bhith air a thoirt bhuaipe. Thachair seo às dèidh tubaiste faisg air a dachaigh. Tha dùil rithe anns a' chùirt an-diugh.