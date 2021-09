Ceadan-Banachdaich

Tòisichidh sgeama cead-banachdaich na h-Alba Dihaoine mar a bhathar an dùil, an dèidh do bhritheamh tagradh laghail na aghaidh a dhiùltadh bho fheadhainn a tha a' ruith chlubaichean-oidhche. Feumaidh daoine dearbhadh gu bheil iad air dà dhòs den bhanachdaich fhaighinn, airson faighinn a-steach gu clubaichean-oidhche agus gu tachartasan mòra eile. Bha feadhainn aig a bheil gnìomhachasan air tagradh an aghaidh seo a chur air adhart aig Cùirt an t-Seisein, agus iad ag ràdh nach robh an siostam idir cothromach. Ach thuirt am Morair Burns gur e odhirp a bh' ann dèiligeadh ris a' phandemic ann an dòigh a bha cothromach.

An Sgeama Fòrlaidh

Tha sgeama fòrlaidh an Riaghaltais a thug taic dha na milleanan luchd-obrach air feadh na Rìoghachd Aonaichte tron phandemic a' tighinn gu ceann an-diugh. Tha Oifis Nàiseanta nan Staitistig a' tomhais gu bheil suas ri millean duine fhathast a' crochadh air an taic suas chun an là an-diugh fhèin. Tha dragh air cuid gum feum gnìomhachasan an àireamh luchd-obrach aca a ghearradh a-nise.

Sarah Everard

Thèid binn a chur air an oifigear poilis a mhuirt Sarah Everard feasgar an-diugh. Thug Wayne Couzens am boireannach am bruid ann an ceann a deas Lunnainn anns a' Mhàrt 's i a' coiseachd dhachaigh bho thaigh a caraid. Thuirt a teaghlach an-dè gun robh mar a chaidh a murt "còmhla riuthe fad an t-siubhail" agus nach toireadh iad mathanas do Chouzens gu sìorraidh.

An t-Òban

Tha comhairlichean Earra-Ghàidheal is Bhòid an-diugh a' beachdachadh air planaichean gus inbhe cathair-bhaile a bhith aig an Òban. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air innse gum faodadh gun tèid inbhe cathair-bhaile a bhuileachadh air cuid de bhailtean mar dhòigh gus Iùbailidh Platinum na Bàn-righinn a chomharrachadh. Bithear cuideachd a' beachdachadh air sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid a chur air adhart airson inbhe Baile Cultair 2029. Faodaidh sgìrean, seach bailtean a-mhàin, a-nise tagradh airson na h-inbhe sin.

Virgin Money

Tha am banca Virgin Money a' dol a dhùnadh nam meuran aca ann am Port Rìgh, ann an Inbhir Ùige agus anns an Òban, toiseach na h-ath-bhliadhna. Ghabh iad smachd air Banca Dhail Chluaidh ann am Port Rìgh o chionn ghoirid. Thuirt iad gun robh atharrachadh mòr air tighinn air an dòigh anns a bheil daoine a' dèanamh nan cùisean bancaidh aca a-niste. Tha dùil gun tèid còrr air 100 dreuchd a chall air feadh Alba.