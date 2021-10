Geallaidh an Seansalair, Rishi Sunak, an-diugh gun tèid còrr air còig ceud millean not a chosg ann a bhith a' cuideachadh dhaoine gus obraichean fhaighinn às dèidh staing a' Chorona-bhìorais. Bheir Mgr Sunak òraid do cho-labhairt nan Tòraidhean ann am Manchester agus cuideam air an riaghaltas le prìsean bìdhe agus connaidh ag èirigh agus lùghdachadh ga thoirt air a' Chreideas Choitcheann.

Agus tha Ministear Brexit na Rìoghachd Aonaichte air maoidheadh gun tèid cur às rè-ùine de phàirt de dh'aonta Brexit a tha a' toirt buaidh air Èirinn a Tuath. A' bruidhinn aig co-làbhairt nan Tòraidhean ann am Manchestert thuirt am Morair Frost gu bheil na h-aontaidhean a chaidh a dhèanamh leis an Aonadh Eòrpach air tighinn às a' chèile nas luaithe na bha dùil.

Tha luchd-iomairt air cuid de phrìomh rathaidean a dhùnadh mu thimcheall air Lunnainn. Tha buill de 'Insulate Britain' a' togail fianais aig Tunail Blackwall, Drochaid Wandsworth, Hangar Lane agus Amos Grove. Bha an Àrd Chùirt air trì òrdain a thoirt a-mach ann an oidhirp stad a chur orra bho bhith a' dùnadh rathaidean, ach chan eil na h-òrdain sin a' toirt buaidh ach air an M25, na rathaidean co-cheangailte ris agus air na slighean a-steach gu Dover.

Tha rannsachadh a rinn am BBC a' sealltainn mar a bha fear a thug airgead don Phàrtaidh Thòraidheach an sàs ann am fear dhe na scainnealan as motha san Roinn Eòrpa a thaobh coirbteachd. Tha pàipearan a chaidh ma sgaoil agus air a bheil Pàipearan Pandora, a' sealltainn gun robh Mohamed Amersi - a th' air còrr air leth mhillean not a thoirt do na Tòraidhean - an sàs ann an aontaidhean connspaideach as leth companaidh fònaichean anns an t-Suain. Chaidh càin cha mhòr billean not a chur air a' chompanaidh ann an cùis lagha mu bhrìbearachd anns na Stàitean Aonaichte.

Tha rannsachadh poilis a' leantainn air a' Ghàidhealtachd às dèidh mar a chaidh fireannach, aois 38, a dhroch ghoirteachadh nuair a chaidh a leagail le càr sa Mhanachainn feasgar Dhisathairne. Chaidh carbad a thogail a-mach às a' Chanàl Chailleanach ann an Inbhir Nis Didòmhnaich. Tha na poilis den bheachd gu bheil ceangal eadar an dà thachartas.

Thuirt Rùnaire a' Chaibineit airson Coròna-bhìorais, Iain Swinney, gu bheil an app-fòn airson teisteanasan Covid a-nis ag obraicheadh mar a bu chòir. Bha duilgheadasan clàraidh aig mòran dhaoine nuair a chaidh an app a chur air bhog feasgar Diaordaoin 's a chaidh, agus a-rithist Dihaoine. Tha an app am measg dhòighean san tèid aig daoine air dearbhadh gu bheil iad air dà dhòs fhaighinn de bhanachdach a' Choròna-bhìorais nuair a tha iad a' feuchainn ri faighinn a-steach gu clubaichean oidhche neo gu tachartasan mòra.

Tha Poileas Alba ag iarraidh air a' phoball brath a leigeil thuca ma chì iad dad amharasach sna làithean ro cho-labhairt COP 26 ann an Glaschu. Tha am feachd a' cur iomairt air chois a mhìneachadh do dhaoine mar a tha iad an dùil a' cho-labhairt, a thèid a chumail air an ath-mhìos, a làimhseachadh. Tha na poileis ag ràdh gun cleachd iad diofar ghnìomhan airso eucoir de gach seòrsa, agus ma dh'fhaoidhte ceannairc, amaladh.