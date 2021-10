Bidh prògram air BBC ALBA a-nochd a bhios a' coimhead ri luchd-labhairt na Gàidhlig aig a bheil sinnsireachd à Afraga.

'S e Afro-Gàidheil ainm a' phrògraim is e air a lìbhrigeadh le Cass Ezeji aig a bheil freumhan teaghlaich ann an Alba agus an Nigeria agus a chaidh tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Seo Eilidh Hart.