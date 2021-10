Draibhearan

Tha am Prìomhaire a' dol às àicheadh gum bi gainnead mòr ann a thaobh stuth air a' gheamhradh seo agus e ag ràdh gu bheil iad fo ìmpidh an-dràsta tailleabh gu bheil piseach air tighinn air an eaconomaidh às dèidh èiginn a' choròna-bhìorais. Dh'innis Boris Johnson cuideachd nach eil ach 127 draibhear air tagradh a dhèanamh airson bhìosa eadar-amail gus tighinn a dh'obair am Breatainn. Thuirt e gu bheil an àireamh bheag a rinn tagradh a' sealltainn cho mòr agus a tha an trioblaid a thaobh ghainnead dhraibhearan air feadh an t-saoghail.

Facebook

Thuirt Facebook nach eil fianais sam bith ann gun deach greim fhaighinn air dàta dhaoine às dèidh nan trioblaidean a nochd le làraichean na companaidh an-raoir. Dh'fhàg na trioblaidean nach rachadh aig daoine air a dhol air Facebook, WhatsApp agus Instagram fad sia uairean an uaireadair an-dè. Tha eòlaichean den bharail gum biodh Facebook air còrr air £500,000 not a chall ann an teachd a-steach 'son gach uair an uaireadair a bha na làraichean briste.

Utne

Chuir ball an Eilean Sgitheanaich, Loch Abair is Bhàideanach aig Holyrood, Ceit Fhoirbeis, fàilte air an naidheachd gu bheil am bàta-aiseig an Coir' Uisg' - a chaidh a dhealbhadh agus a thogail gu seachd àraid 'son na slighe eadar Malaig is Armadail - a' tilleadh as t-samhradh. Tha seo a' tighinn agus CMAL air innse gu bheil iad air soitheach ùr a cheannach ann an Nirribhidh 'son na slighe eadar an t-Òban agus Creag an Iubhair. Tha dùil gun dèan an Lord of the Isles seòlaidhean a bharrachd eadar Malaig is Loch Baghasdail air a shàilleabh cuideachd.

Ionnsaighean

Dh'fhuiling còrr air 216,000 duine cloinne droch-dhìol bho shagartan agus luchd-eaglais na h-Eaglaise Caitligiche san Fhraing bho 1950. Sin a rèir aithisg ùir. Thuirt Ceannard a' Choimisein Neo-Eisimeiliche a bha a' dèanamh rannsachaidh gun èirich an àireamh sin aon uair 's gun tèid an fheadhainn a dh'fhuiling droch dhìol bho bhuill eile dhen eaglais, agus bhuapasan a bha ag obair do chlubaichean agus sgoiltean na h-Eaglaise, a chunntadh cuideachd.

Poilis

Tha Caidreachas Poileas na h-Alba ag ràdh gu bheil oifigearan poilis air daoine a bh' air an goirteachadh a thoirt dhan ospadal tàilleabh staing nan ambaileansan. Thuirt an t-aonadh gu bheil 30 cùis air a bhith ann anns na beagan mhìosan mu dheireadh far an do thachair an leithid tàilleabh nach robh ambaileans ri fhaighinn, air neo gun robh aca ri feitheamh ùine mhòr air a shon. Tha Seirbheis Ambaileans na h-Alba a' dol às àicheadh nan casaidean.