Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad air bàt'-aiseig eile a cheannach a bhios a' frithealadh slighe an Òbain agus Creag an Iubhair ann am Muile.

Bidh i a' tighinn à Nirribhidh aig deireadh na Samhna agus tha dùil gum bi i ann an seirbheis an ath-bhliadhna.

Seo Ruaraidh Rothach.