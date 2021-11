An t-seachdainn seo tha sinn a' coimhead air cuid dhe na freagairtean practaigeach a th'aig daoine ann an oidhirp dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde.

Am measg nan dùbhlan, tha a bhith a' dealbhachadh is a' togail thogalaichean ann an dòigh a tha nas fheàrr dhan àrainneachd.

Tha Ruairidh Alastair MacIllinnein ag aithris.