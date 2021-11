Dh'aidich Ministear na Còmhdhail gu bheil an clàr-ama a thaobh leasachaidhean aig an Rest and Be Thankful "sàrachail".

Ach a' bruidhinn ann an deasbad mun chùis ann am Pàrlamaid na h-Alba, thuirt Graeme Dey gu bheil Riaghaltas na h-Alba ag obair gu cruaidh gus am pròiseact a ghluasad air adhart cho luath 's a ghabhas.

Tha Dòmhnall Pollock ag aithris.