Còmhdhail agus a' ghnàth-thìde

Am measg nan earannan dhen eaconomaidh a tha fo chuideam na cleachdaidhean aca atharrachadh air sgath's atharrachadh na gnàth-shìde tha còmhdhail.

Tha an dà chuid mar a bhios daoine a' siubhal gu h-ionadail agus gu eadar-nàiseanta a' cuir ri emiseanan an t-saoghail, ach ciamar is urrainear an gearradh? Leis a phàirt mu dheireadh dhen t-sreath aige a' coimhead air fuasglaidhean practaigeach airson atharrachadh na gnàth-shìde, seo Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein…