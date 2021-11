Tha am Mòd Nàiseanta Rìoghail air ais. Às deidh dha a bhith air a chur dheth an-uiridh air sgàth a' phandemic thòisich am Mòd ann an Inbhir Nis oidhche Haoine.

Tha na farpaisean as motha a' tilleadh am bliadhna, ged a tha gu leòr de thachartasan cuideachd air loidhne a-mhàin.

Fhuair Anndra MacFhionghain facal air Ceann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich goirid ron chuirm fhosglaidh.