Tha gille, aois 16, an greim co-cheangailte ri murt Justin McLaughlin ann an Glaschu. Chaidh Justin, a bha 14, a dhroch leòn le ionnsaigh sgeine aig stèisean-rèile na h-Àrd Shràid ann am meadhan a' bhaile feasgar Disathairne. Chaochail e ann an Ospadal Oilthigh na Bànrigh Ealasaid goirid an dèidh sin. Thuirt poilis gu bheil iad fhathast a' rannsachadh na cùise.

Bidh am Prìomhaire os cionn luaidh ann an Taigh nan Cumantan feasgar air Sir David Amess, am ball-pàrlamaid Tòraidheach a chaidh a mhurt aig Leigh-on-Sea, na roinn phàrlamaid Southend, Dihaoine. Thèid na buill-phàrlamaid an dèidh sin gu seirbhis shònraichte dha ann an Eaglais an Naoimh Mairead aig Abaid Westminster. Tha fear aois 25, Ali Harbi Ali, an greim fo Achd na Ceannairc.

Thuirt am Ball-pàrlamaid Làbarach, Chris Bryant, gun deach maoidheadh air a bheatha a-rithist an dèidh dha ràdh air Twitter gum bu chòir do dhaoine a bhith nas coibhneile do dh'fheadhainn ris nach eil iad ag aontachadh. Bha sin an dèidh bàs Sir David. Tha fear aois 76 an greim co-cheangailte ri sin.

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil e gu math cinnteach gun soirbhich sgeama teisteanais ùr na banachdaich ann an Alba. Bhon an-diugh feumaidh cruinneachaidhean mòra mar gheamaichean ball-coise agus clubaichean-oidhche dearbhadh fhaighinn air banachdach mus leig iad daoine a-staigh. Ged a thàinig an sgeama gu bith bho chionn cola-deug, chaidh ùine ullachaidh fhàgail air an son.

Tha Ford a' leasachadh an ionaid aig Halewood ann am Merseyside airson einnseanan a thogail do chàraichean dealain, rud a nì glèidheadh air 500 cosnadh. Tha an riaghaltas a' pàigheadh beagan den £230 millean a chosgas an atharrachaidh. 'S e a' chiad làrach san Roinn Eòrpa nach bi a' togail dad eile ach uidheamachd do chàraichean dealain.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh bheachd nan ùghdarrasan ionadail air lùghdachadh 's na h-àireamhan a tha a' dol gu sgoiltean-àraich Ghàidhlig. Tha e a' tachairt gu nàiseanta ach tha ìsleachadh mòr ann an cuid de sgìrean, mar Earra-Ghàidheal, far am bheil e air tuiteam gu faisg air leth bho 2017. A dh'aindeoin sin, tha àrdachadh san àireamh sgoilearan ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig san fharsaingeachd, 100 sgoilear a bharrachd am bliadhna aig ìre na bun-sgoile agus 25 a bharrachd aig ìre na h-àrd-sgoile.