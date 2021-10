HIAL

Cha bhi an stailc a bha san amharc aig luchd-iùil aig Puirt-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' dol air adhart an-dràsta. Tha connspaid ann mu phlana HIAL na seirbheisean iùil a chur còmhla ann an Inbhir Nis, ach thuirt an t-aonadh Prospect gun tàinig iad gu aonta le HIAL a leigeas leotha gluasad air adhart le còmhraidhean. Thuirt Prospect nach bi stailc ann fhad 's a tha na còmhraidhean sin a' dol air adhart.

COP26

Thuirt Nicola Sturgeon gu bheil Alba ann an suidheachadh fìor mhath airson 's gun soirbhich co-labhairt na gnàth-shìde COP26. Aig òraid ann an Oilthigh Shrath Chluaidh, thuirt Prìomh-Mhinistear na h-Alba, gum faod Alba a bhith mar dhrochaid airson dùthchannan a thoirt còmhla gu maith na h-àrainneachd.

Covid

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, nach eil plana idir ann an-dràsta airson riaghailtean Covid nas cruaidhe a stèidheachadh a-rithist. Tha eòlaichean slàinte ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba gluasad an-dràsta, agus dragh ann gun tig àrdachadh ann an cùisean Covid le COP26. Tha na h-uimhir de bhùird slàinte ag ràdh gu bheil iad ann an èiginn mar-thà le euslaintich air a bheil am bhìoras.

Insulate Britain

Tha luchd-iomairt na h-àrainneachd aig a' bhuidhinn Insulate Britain, a' dèanamh troimhe-chèile air rathaidean air taobh sear Lunnainn. Tha Canary Wharf am measg nan sgìrean sin. Tha a' bhuidheann ag iarraidh air an Riaghaltas a h-uile dachaigh ann am Breatainn a dhèanamh fìor sheasgar airson blàths a ghlèidheadh ron bhliadhna 2030.

Tubaist an M8

Chaochail nighean a bha 14 bliadhna de dh'aois, anns an ospadal còrr is seachdain an dèidh tubaiste air rathad an M8. Chaidh an nighean agus triùir eile a thoirt dhan ospadal an dèidh na tubaiste faisg air Whitburn air taobh sear Lodainn seachdain an-dè. Tha gille a tha sia bliadhna de dh'aois gu math ìosal san ospadal, 's tha poilis fhathast a' rannsachadh na tubaiste.

Afganastan

Thuirt Prògram Bìdhe na Cruinne gu bheil an èiginn ann an Afganastan a' sìor fhàs nas miosa. Tha a' bhuidheann charthannais den bheachd gum bi, an ceann mìos eile, còrr is 60% de shluagh na dùthcha a' fulang gu dona le cion a' bhìdhe.

MV Hebrides

Bidh feasgar ann air a' char as tràithe mus tòisich seirbheisean aiseig a-rithist eadar Ùige, an Tairbeart 's Loch nam Madadh, an dèidh cùis de Chovid air fear de chriutha an Hebrides. Tha am bàta ann an Ùige airson a glanadh, agus thuirt CalMac gu bheil iad an dùil fiosrachadh a chur a-mach mun t-suidheachadh mu 2:00f an-diugh. Agus tha an droch shìde an-diugh a' fàgail atharrachaidh cuideachd air seirbheisean eadar an t-Òban is Loch Baghasdail, agus eadar an t-Òban is Bàgh a' Chaisteil.