Rannsachadh ga iarraidh mun A83

Rinn dithis chomhairlichean ann an Earra-Ghàidheal tagradh ri Pàrlamaid na h-Alba airson rannsachadh poblach air pròiseact rathad an A83 aig an Rest and be Thankful.

Ged a tha obair mhòr ann a' feuchainn ris an rathad a dhèanamh sàbhailte, tha e tric dùinte nuair a tha uisge trom ann.

Agus le coltas nach bi fuasgladh maireannach ann a' chiad ghreis, - tha iad cuideachd ag iarraidh seirbheis-aiseig Cheann Loch Chille Chiarain a stèidheachadh a-rithist. Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich ...