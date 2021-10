Tha Farpais Fhosgailte Dannsa Èireannach na h-Alba a' dol thar na deireach sheachdainn ann an dhà-rìribh - 'son a' chiad uair bho nochd an Corona-bhìoras.

Tha dannsairean Uibhist an làthair agus iad an dòchas gun soirbhich leotha ann an Glaschu gus an tèid aca air a dhol gu farpais na cruinne.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhaill.