Dh'ainmich an Seansalair, Rishi Sunak, gum bi an Rìoghachd Aonaichte mar a’ chiad dùthaich san t-saoghal far am bi ionad an ionmhais ag obair a ionnsaigh a bhith càrbon neodrach. A’ bruidhinn aig àrd choinneamh na gnàth-shìde, COP26, ann an Glaschu, thuirt Mgr Sunak gum feum companaidhean sealltainn mar a tha iad a’ gluasad air falbh bho chàrbon agus a ionnsaigh net-zero, ro 2023.

Dh'innis Rape Crisis Scotland do Phoileas Alba gu bheil barrachd obrach a dhìth 'son dèiligeadh ri cuid dhe na beachdan a th' aig oifigearan mu fhòirneart feiseil. Thuirt an carthannas gu bheil mar a tha poileas a' dèiligeadh ri gearainean de dh'èigneachadh neo ionnsaighean feiseil uaireannan le droch chonaltradh agus dìth cho-fhaireachdain. Thuirt Poileas Alba gu bheil dleastanas orra piseach a thoirt air mar a tha iad a’ dèiligeadh ri boireannaich, ach gu bheil aca ri a dhèanamh fhathast.

Fhuair rannsachadh le Comhairle nan Eilean Siar nach robh triùir chomhairlichean air iad fhèin a ghiùlain ann an dòigh a bhiodh riatanach agus ris a bhiodh dùil. Is iad Gòrdan Moireach agus John Mitchell bhon SNP agus Calum Mac a' Mhaoilein bho Phàrtaidh Alba. Bha an rannsachadh le àrd-oifigear na Comhairle air adhbhrachadh le draghan a thog luchd-obrach na comhairle mun dol a-mach aig na comhairlichean. Chan eil ach aon duine dhen triùir - Calum Mac a' Mhaoilein - air bruidhinn mun aithisg. Chaidh esan às àicheadh casaid sam bith de ghiùlain mì-iomchaidh, agus gur e Coimisean nan Inbhean a bu chòir a bhith a' breithneachadh air giùlain chomhairlichean, 's chan e luchd-obrach na comhairle.

Bhàsaich boireannach anns an ospadal, às dèidh tubaist rathaid ann an Siorrachd Obar Dheathainn madainn Dihaoine a chaidh. Bhuail càr agus bhan ann a chèile air an A97 aig Allamhagh, faisg air Banbh. Chaochail Moira NicLeòid - a bha 81 bliadhna de dh' aois - anns an ospadal an Obar Dheathain an-dè.

Thuirt màthair nighinn ceithir bliadhna a dh' aois a chaidh a lorg beò ann an Astralia, 18 làithean às dèidh dhith a dhol a dhìth, gu bheil a teaghlach slàn a-rithist. Chaidh Cleo Smith a dhìth bho theanta a teaghlaich ann an sgìre iomallach dhen dùthaich air a’ mhìos a chaidh. Chaidh a lorg ann an taigh glaiste ann am baile Carnarvon far a bheil i a’ fuireach. Tha na poilis a’ ceasnachadh fear aois 36 bliadhna.