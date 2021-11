Am-measg an fheadhainn a tha an làthair aig COP26, tha grunn eaglaisean bho air feadh an t-saoghail.

Tha iad an dòchas buannachd fhaighinn do choimhearsnachdan eadar-nàiseanta a tha a' fulaing air sgàth atharrachadh na gnàth-shìde.

Seo Ruairidh Alastair MacIllFhinnein.