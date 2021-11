Tha e na amas aig Comhairle nan Eilean Siar gum bi a h-uile càr agus bhana beag aca air an ruith le dealan an ceann ceithir bliadhna.

Tha an aithris seo aig an tè-naidheachd againn, Eilidh NicLeòid, a rinn a' chiad turas aice an t-seachdain seo ann an càr-dealain