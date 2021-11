Tha na mìltean mòra de dh'òigridh a' togail fianais ann an Glaschu ag iarraidh gun tèid barrachd a dhèanamh 'son dèiligeadh ri atharrachadh na gnàth-shìde.

Bha an tè-iomairt Shuaineach, Greta Thunberg, a' bruidhinn ris an t-sluagh a bha an sàs san iomairt.

Tha Calum MacAmhlaigh ag aithris.