Aonta COP26

Dh'fhoillsich an UN a' chiad dreach den aonta a tha iad a' moladh dha na diofar dhùthchannan aig co-labhairt COP26 na gnàth-shìde an Glaschu. Tha am pàipear ag iarraidh air na ceannardan dùthcha cabhag a dhèanamh ann a bhith a' gearradh truailleadh chàrboin an taobh a-staigh bliadhna. Dh'iarr Boris Johnson, a th' aig a' cho-labhairt an-diugh, oidhirp mhòr airson faighinn seachad air an sgarraidhean a tha eadar iad.

Truailleadh Còmhdhail

Tha meur na h-Alba den bhuidhinn iomairt Friends of the Earth ag ràdh gur e adhbhar nàire a th' ann do dh'Alba cho fad 's a tha e a' toirt a' stèidheachadh sgìrean beag-thruaillidh ann an siostam còmhdhail na dùthcha. Tha leithid sin mar thà ann am pàirt de mheadhan Ghlaschu, 's tha dùil riutha ann an Dùn Èideann, an Obar Dheathain agus Dùn Dè an ath-bhliadhna, ged a bhios ùine dà bhliadhna ann mus tig iad sin gu buil. 'S e truailleadh còmhdhail as motha a tha a' cur ghasaichean millteach dhan àrainneachd an Alba, agus 's e an cuspair a tha fa chomhair COP26 an-diugh.

Sir Geoffrey Cox

Chaidh iarraidh air coimiseanair inbhe na Pàrlamaid rannsachadh fhosgladh mun Bhall-Phàrlamaid Thòraidheach Sir Geoffrey Cox. Dh'iarr Leas-Cheannard nan Làbarach, Angela Rayner, rannsachadh, 's coltas ann gun do chleachd an t-seann Àrd-thagraiche oifis anns na Cumantan airson obair nach buin dhan Phàrlamaid. Chaidh a bheachd iarraidh air Sir Geoffrey.

Teisteanasan Banachdaich

Thuirt Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba nach eil co-dhùnadh ann fhathast air sgeama theisteanas na banachdaich a leudachadh gu tuilleadh àiteachan aoigheachd agus chur-seachad. Tha an Riaghaltas a' beachdachadh an-dràsta air na bhiodh a dhìth nam biodh suaile eile de chùisean Covid ann air a' gheamhradh. Thuirt John Swinney gu bheil an ìre aig a bheil cùisean den bhìoras an-dràsta gam fàgail a' faighneachd am feum iad riaghailtean a theannachadh airson glasadh sluaigh eile a sheachnadh.

Sgoiltean na Gàidhealtachd

Thuirt Cathraiche Comataidh an Fhoghlaim aig Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil dùil gur ann nas miosa a dh'fhàsas buaidh Chovid air sgoiltean na sgìre mar a thèid an geamhradh air adhart. Thuirt an Comh. Iain Fionnlasdan gu bheil iad leisg air sgoiltean a dhùnadh, ach gum bi suidheachadh ann far nach gabh sin seachnadh. Tha còig sgoiltean dùinte air a' Ghàidhealtachd an-diugh, dhà dhiubh sin san Eilean Sgitheanach - Bun-sgoil a' Chnuic Bhric agus Sgoil-àraich a' Chnuic Bhric ann am Bhatarnais. Air Tìr-Mòr tha Bun-sgoil Loch an Inbhir, Bun-sgoil Àird nan Saor agus Acadamaidh Bhaile Theàrlaich ann an Inbhir Nis dùinte.