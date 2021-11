Tha làn dhùil aig Comhairle na Gàidhealtachd gur ann nas miosa a dh'fhàsas cùisean a thaobh na tha de chùisean Covid ann an sgoiltean na sgìre tron gheamhradh.

Bha ochd sgoiltean dùinte an-diugh, trì dhiubh anns an Eilean Sgitheanach - far a bheil cùisean Covid air a dhol am meud o chionn ghoirid.

Seo Shona Nic a Phiocair.